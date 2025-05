Acidente na RS-324 causa uma morte em Marau

Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (15) na RS-324, em Marau , no norte do Estado.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um veículo VW/Polo trafegava no sentido Marau a Vila Maria quando, por motivos desconhecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão Scania. O motorista do carro morreu no local.