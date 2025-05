Acidente na BR-285 deixa família ferida e bebê está internada

Um acidente entre dois carros deixou três pessoas da mesma família feridas na BR-285, em Carazinho , no norte do Estado, na noite de segunda-feira (5). A colisão frontal aconteceu por volta das 20h30min, na altura do km 327, e envolveu um Classic e um Civic.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Classic estava o condutor de 21 anos, a companheira dele de 16 e a filha do casal, uma bebê de um ano e dois meses. Todos foram encaminhados para atendimento no Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC). A condutora do segundo veículo, 25 anos, teve ferimentos leves.