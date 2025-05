Acidente envolvendo carreta e dois carros deixa sete feridos na BR-392, em São Pedro do Butiá

Um acidente envolvendo uma carreta e dois carros deixou sete pessoas feridas na noite de sexta-feira (23), na BR-392 , próximo ao acesso a São Pedro do Butiá . A colisão frontal aconteceu no km 674 da rodovia, por volta das 20h30min.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga, a passageira da carreta ficou presa nas ferragens e precisou ser resgatada com uso de equipamentos de desencarceramento.

A carreta, com placas de Porto Xavier, tombou sobre a via e permaneceu bloqueando parcialmente a pista até as 11h45min deste sábado (24). Os outros veículos envolvidos no acidente eram de São Pedro do Butiá, conforme identificação das placas.