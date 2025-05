Acidente com dois carros e caminhão deixa um morto no noroeste gaúcho

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma Mercedes-Benz com placas do Paraguai colidiu em um caminhão por volta das 10h28min. Um terceiro carro, modelo WRV Honda, também se envolveu na colisão.

A PRF informou que o motorista do veículo do Paraguai morreu no local. O condutor do veículo Honda foi encaminhado ao Hospital de Cruz Alta com ferimentos leves, enquanto o motorista do caminhão não se feriu.