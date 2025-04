Veículo invade prédio da Receita Estadual em Passo Fundo

Um veículo invadiu o prédio da Receita Estadual na tarde desta quinta-feira (10), no Bairro São Cristóvão, em Passo Fundo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido .

De acordo com a Brigada Militar, o acidente foi por volta das 16h15min. Uma idosa, de 75 anos, conduzia um Citröen C3, quando, ao sair de outro prédio, perdeu o controle .

O veículo atingiu uma caminhonete estacionada e acabou entrando no prédio onde funciona a Receita Estadual. As duas ocupantes do carro não se feriram.