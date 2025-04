Veículo atinge cadeirante e foge sem prestar socorro em Soledade

Uma cadeirante foi atingida em acidente de trânsito no final da manhã desta terça-feira (15) em Soledade, no norte do Estado. O caso foi na Avenida Farrapos, por volta das 11h40min.

Conforme a Brigada Militar de Soledade, o condutor de um veículo modelo Ecosport atingiu a cadeirante enquanto ela aguardava para atravessar a via.

A mulher estava acompanhada da mãe e uma criança, que saiu no chão no momento do incidente. A cadeirante teve escoriações e foi encaminhada para atendimento médico hospitalar.