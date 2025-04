Trânsito é liberado após acidente que deixou quatro mortos na BR-386

Trânsito foi liberado por volta das 10h desta quarta-feira (10). Gabriel Quadros / Agencia RBS

O trânsito na BR-386, em Soledade, no norte do Estado, foi liberado às 10h desta quarta-feira (30) depois de mais de 3h de bloqueio total na altura do km 255, próximo ao Parque das Tuias.

A pista foi fechada por causa de colisão frontal entre carro e caminhão, ocorrida por volta de 6h30min, que resultou na morte de quatro pessoas. A interrupção do trânsito para trabalho da perícia e remoção dos veículos causou um congestionamento de 6 quilômetros.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Sandero transitava pela rodovia no sentido interior-capital quando colidiu com o caminhão, que ia no sentido oposto.

O motorista de 70 anos e três passageiros do carro morreram no local. As passageiras do banco de trás, de 59 e 84 anos foram ejetadas para fora do veículo após a colisão.

Os quatro eram da mesma família e viviam em Carazinho. Eles foram identificados como:

Anderson Luís Colli, 50 anos

Paulo da Silva Nunes (motorista), 70 anos

Miranda Maria Colli (banco de trás), 84 anos

Rejane Salete Colli Ferreira (banco de trás), 59 anos.

O motorista do caminhão, de 31 anos, não se feriu.

A PRF administra o trânsito no local.