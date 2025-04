Quatro crianças ficam feridas em acidente com ônibus escolar em Marcelino Ramos

Causas do acidente envolvendo um ônibus escolar com quatro crianças em Marcelino Ramos serão investigadas.

Quatro crianças ficaram feridas em um acidente com um ônibus escolar em Marcelino Ramos, no norte do RS. O motorista do veículo também foi internado. O caso aconteceu por volta das 17h30min de quarta-feira (2) na RS-331, na linha São Caetano.