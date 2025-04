Projeto de duplicação da área urbana da BR-285 em Passo Fundo deve ser entregue em abril

Duplicação beneficiará região do movimentado "Trevo do De Carli". Gabriel Quadros / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) espera concluir e entregar o projeto de duplicação da BR-285 no trecho urbano de Passo Fundo ainda no mês de abril.

Aguardada há anos, a obra inclui 12 quilômetros de duplicação e melhorias da entrada para o bairro São José até a RS-324, na saída para Carazinho. O projeto prevê viadutos nos acessos ao bairro São José, Avenida Brasil, Distrito Industrial e BR-153, além de uma passagem inferior em frente à Universidade de Passo Fundo (UPF).

A entrega do projeto abre espaço para que o Dnit contrate as empresas responsáveis e dê início à obra. A expectativa é que a contratação aconteça em 2025, disse o supervisor regional do Dnit, Adalberto Jurach:

— Estamos na expectativa de receber esse projeto e, a partir disso, fazer a análise do material e correções necessárias. A estimativa é que nesse primeiro semestre tenhamos condições de dar sequência no projeto e pensarmos numa possível contratação das obras de duplicação da BR-285 ainda neste ano.

Apesar de incerto, o movimento já é motivo de comemoração à comunidade. A Universidade de Passo Fundo (UPF), que deve ter a entrada do campus 1 afetada pela obra, acompanha o projeto de perto.

— A passagem inferior em frente ao campus vai resolver um problema histórico de segurança para nossos estudantes e funcionários. Além disso, a duplicação vai contribuir para o desenvolvimento econômico de toda a região — afirmou Antônio Thomé, pró-reitor de Planejamento da instituição.

Muito movimento, pouca fluidez

"Obra vai resolver problema histórico de segurança para nossos estudantes e funcionários", diz pró-reitor da UPF, Antônio Thomé. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Hoje os principais problemas da área urbana da BR-285 incluem as dificuldades de acessos nos trevos do trecho. O fluxo intenso de veículos dificulta a fluidez do trânsito e causa constantes congestionamentos, além de aumentar o risco de acidentes.

— É uma briga passar pelos trevos em horários de pico. A duplicação vai melhorar muito o trânsito, principalmente no acesso ao centro da cidade e ao Distrito Industrial — disse Antonio Paulo Chaves Lunelli, morador do bairro São José.

— Onde tem duplicação, o tráfego flui melhor e os acidentes diminuem. Essa obra vai trazer mais segurança para quem usa a BR-285 todos os dias — completou Antônio Carlos Palma, que circula diariamente pela região.