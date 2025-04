Ponte que custa quase R$ 6 milhões está com as obras paradas no noroeste do RS

Não há previsão para retomar a obra da ponte sobre o Rio Turvo , no trecho entre os municípios de Campo Novo e Braga , no noroeste gaúcho. Orçada inicialmente em R$ 5,7 milhões , a construção começou em março de 2023 e tinha previsão de ser concluída no ano passado, mas está parada .

As máquinas agrícolas que passam pelo local precisam fazer manobras, pois as rodas passam sobre a mureta lateral da estrutura. O percurso exige atenção redobrada: qualquer descuido pode fazer com que o veículo caia no rio.