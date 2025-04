Novo limite de velocidade já está valendo na BR-285 entre Passo Fundo e Capão Bonito do Sul

Novo limite de velocidade já está valendo no trecho entre Passo Fundo e Capão Bonito do Sul. Cintia Furlani / Agencia RBS

O trecho da BR-285 que liga Passo Fundo a Capão Bonito do Sul, no norte do Estado, já está operando com novo limite de velocidade.

A partir de agora, veículos leves podem transitar a 100km/h, ou seja, 20km/h a mais do que o permitido anteriormente. Veículos pesados seguem com o limite atual de 80km/h.

O novo limite foi definido após estudo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), seguindo o Sistema Nacional de Viação (SNV).

— Alguns anos atrás foi realizado um estudo em que se verificou a possibilidade dessa alteração. Está relacionado mais com as condições atuais da rodovia e também o aumento da segurança dos veículos — explica o chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Rodrigo Calegari.

A mudança abrange cem quilômetros de distância, começando no km 285, próximo à barragem de captação de água da Corsan, em Passo Fundo, e segue até o entroncamento com a a BR-470, na comunidade de Barretos, em Capão Bonito do Sul, no km 186,2 da rodovia. A velocidade máxima sobe para 100km/h para veículos leves em oito pontos do trajeto (confira abaixo). Nos demais, continua sendo 80km/h.

Ainda conforme Calegari, o trecho da BR-285 no sentido Carazinho também terá novo limite de velocidade a partir do próximo mês. O ponto final da alteração deve ser o município de Santa Bárbara do Sul.

Pontos de mudança de velocidade