Mulher morre em acidente na RS-344, em Santo Ângelo

Uma mulher de 33 anos morreu na noite desta terça-feira (8), em um acidente no quilômetro 100 da RS-344, em Santo Ângelo, nas Missões. Ela foi identificada como Vanessa Becker Cardoso. Outras três pessoas ficaram feridas.

O acidente

A primeira batida do carro, um Honda Fit, aconteceu no trevo de acesso a Entre-Ijuís , onde o veículo atingiu a traseira de um caminhão. Na tentativa de fuga, o motorista encontrou o trânsito parado e seguiu pelo acostamento em direção a Santo Ângelo.

Foi quando os policiais rodoviários tentaram fazer uma abordagem, porém o motorista não obedeceu a ordem de parada e seguiu pelo acostamento. O condutor tentou fugir e invadiu a pista contrária da RS-344 na altura do km 100, atingindo frontalmente o carro onde estava a vítima de 33 anos, que morreu no local.

No veículo atingido, além da motorista que faleceu, uma passageira ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital Regional de Santo Ângelo. O homem que dirigia o Honda Fit e uma mulher que estava com ele no carro também ficaram feridos.