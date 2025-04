Mulher morre em acidente entre carro e caminhão na BR-386, em Boa Vista das Missões

Uma mulher morreu em um acidente entre um carro e um caminhão por volta das 18h desta quinta-feira (3) no km 75 da BR-386, em Boa Vista das Missões , no norte do Estado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a colisão lateral aconteceu enquanto um caminhão Scania trafegava na rodovia e foi surpreendido por um veículo Chevrolet/Celta, com duas pessoas, que tentou atravessar a pista .

O motorista do caminhão não sofreu lesões. Já o condutor do Celta foi encaminhado para o hospital de Jaboticaba por meio de uma equipe de saúde do município. O estado da vítima era estável. A passageira do carro morreu no local.