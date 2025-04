Em Guarani das Missões Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Mulher morre após perder controle de carro, capotar e bater em árvores no noroeste do RS

Vítima tinha 25 anos; não se sabe o que a fez sair da pista com o veículo, um Palio com placas do município

14/04/2025 - 07h31min Atualizada em 14/04/2025 - 07h34min