Limite de velocidade vai aumentar na BR-285 entre Passo Fundo e Capão Bonito do Sul; veja como fica

Novo limite de velocidade passará a valer a partir de 25 de abril. Eduarda Costa / Agencia RBS

O trecho da BR-285 que liga Passo Fundo e Capão Bonito do Sul, no norte gaúcho, passa a operar com novo limite de velocidade. A mudança está prevista para começar a partir de 25 de abril.

Vai abranger 100 quilômetros de distância: começa no km 285, perto da barragem de captação de água da Corsan, em Passo Fundo, e vai até o entroncamento com a BR-470, na comunidade de Barretos, em Capão Bonito do Sul, no km 186,2 da rodovia.

A alteração da sinalização começou na segunda-feira (14). A velocidade fica da seguinte forma:

veículos leves podem transitar a 100km/h

podem transitar a 100km/h veículos pesados seguem com o limite atual de 80km/h.

O novo limite foi definido após estudo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), seguindo o Sistema Nacional de Viação (SNV). Com isso, foi possível atualizar a sinalização da via para limites realistas e compatíveis com as condições atuais.

Onde há mudança

Eis os pontos onde a velocidade máxima sobe para 100km/h para veículos leves (nos demais, continua sendo 80km/h):