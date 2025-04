Identificadas as vítimas dos acidentes com duas mortes na BR-386 entre Soledade e Tio Hugo

Foram identificados os envolvidos nos dois acidentes da madrugada desta quarta-feira (23) entre Soledade e Tio Hugo , no norte do Estado.

A primeira colisão aconteceu por volta de 0h15min entre carro e ônibus no km 230 da rodovia. A vítima era motorista de um Focus e foi identificada como Gunther Paul Zulke , 25 anos.

O motorista e um passageiro do ônibus também ficaram feridos. Mais de 20 passageiros ocupavam o coletivo , mas nenhum outro sofreu lesões.

Já o segundo acidente foi registrado no km 232 por volta de 1h45min. De acordo com a PRF, foi uma colisão traseira entre dois caminhões. A vítima era o motorista que bateu no caminhão da frente e foi identificada como Max Jonatan Soares de Morais, 38 anos.