Homem morre em colisão entre carro e moto na RS-324, em Passo Fundo

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo Clio se deslocava no sentido Passo Fundo-Marau quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a motocicleta, emplacada em Mato Castelhano.

O condutor da moto morreu no local. Segundo a polícia, o motorista do carro se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante. Os veículos já foram removidos do local e o trânsito flui normalmente.