Homem morre ao ser atropelado por caminhão em Catuípe

Um homem morreu após ser atropelado por caminhão por volta das 23h30min de quarta-feira (2) em Catuípe , no noroeste do Estado. Ele foi identificado como Juarez Rohden , 56 anos.

De acordo com a Brigada Militar, o acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas João Kanheski e Coronel Bicaco, enquanto o motorista do caminhão realizava manobra para estacionar.