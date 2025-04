"Foi pega de surpresa pela imprudência dos outros", diz chefe de mulher atingida por carro que fugia da polícia em Santo Ângelo

Uma tragédia ocorrida na noite de terça-feira (8) na RS-344 tirou a vida de Vanessa Becker Cardoso, 33 anos , gerente de uma loja de confecções em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho. Ela dirigia de volta para casa, em Entre-Ijuís, quando seu carro foi atingido frontalmente por um veículo que fugia da polícia .

O veículo, clonado e registrado como roubado desde fevereiro, era conduzido por um homem que desobedeceu à ordem de parada e provocou uma sequência de colisões. Vanessa morreu no local.

A loja onde Vanessa trabalhava publicou uma nota descrevendo-a como uma líder dedicada , competente e humana, que deixou um legado de amor e carinho. Em entrevista para GZH Passo Fundo , Vilson Tonin, sócio-proprietário do estabelecimento, não escondeu a dor.

— Ela dirigia com muito amor, ia devagar. Até brincamos dias atrás sobre isso. Ela me disse: "Eu cuido muito". E mesmo assim foi pega de surpresa pela imprudência dos outros — disse.

O corpo de Vanessa será velado na Capela Municipal de Entre-Ijuís a partir das 14h desta quarta-feira (9). O sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal da cidade, após cortejo fúnebre.

O acidente

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o Honda Fit clonado bateu na traseira de um caminhão no trevo de Entre-Ijuís e, em fuga, seguiu pelo acostamento. Ao ser abordado, o motorista invadiu a pista contrária e atingiu o carro de Vanessa . Junto dela, estava Érica Mattos, 29 anos, também funcionária da loja, que fraturou o braço, mas já recebeu alta.

O condutor do carro clonado e uma passageira ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Regional das Missões. Ambos receberam alta, e o homem foi preso , encaminhado ao Presídio Regional de Santo Ângelo.

O veículo envolvido no acidente havia sido roubado em Porto Alegre em fevereiro. As identidades do condutor e da passageira não foram divulgadas até o momento.