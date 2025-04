Flagrantes de motoristas que não cumprem a Lei do Descanso crescem 140% no norte do RS

Motoristas de transportes de carga e passageiro podem viajar por, no máximo, 11h diárias, conforme Lei do Descanso.

Cresceu em 140% o número de flagrantes de motoristas que não cumprem a Lei do Descanso no norte gaúcho. A medida fiscaliza o tempo de repouso de quem trabalha no transporte de cargas — os condutores podem trabalhar de forma ininterrupta por, no máximo, 11h ao dia.