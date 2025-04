Em reunião com prefeitos, governo garante revisão no valor da tarifa de pedágios do bloco 2 de concessão

Uma reunião entre o governador Eduardo Leite , prefeitos e lideranças das regiões Norte, Serra e Vale do Taquari na manhã desta sexta-feira (11), em Porto Alegre, tratou sobre a concessão das rodovias estaduais do bloco 2 . No encontro, Leite apresentou o resultado de uma consulta pública sobre o modelo e se comprometeu a reduzir o valor da tarifa dos pedágios , inicialmente projetado em R$ 0,23 por quilômetro rodado .

— Ficou evidenciado no encontro que obras sem concessão não irão ocorrer. Será revisto o valor da tarifa, e o governador se comprometeu em reunir, na segunda semana de maio, novamente este mesmo grupo para dar a devolutiva — afirma a presidente da Associação dos Municípios do Planalto (Ampla) e prefeita de Camargo, Jeanice de Freitas Fernandes.

Bloco 2

O bloco 2 é formado por rodovias que vão de Lajeado a Erechim, com ramificações por municípios vizinhos. O complexo inclui a RS-135 (Erechim-Passo Fundo), a RS-324 (Passo Fundo-Casca), a RS-470 (Casca-Nova Prata), as RS-129 e 130 (Casca-Lajeado), a RS-453 (Lajeado-Venâncio Aires e Estrela-Garibaldi) e a RS-126 (Fazenda Vilanova-Teutônia).

Isso significa que o Estado vai aportar recursos para as obras consideradas emergenciais. A empresa vencedora do leilão executa e, em compensação, reduz o preço do pedágio. O projeto de 2022 previa sete praças de cobrança. O atual amplia para 24 pórticos no modelo free flow.