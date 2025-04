Conserto em tubulação deixa trânsito em meia pista no bairro Boqueirão

Equipe da Corsan trabalha no local.

Um rompimento em rede de água na esquina da Rua dos Andradas com a Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, deixa o trânsito em meia pista na manhã desta segunda-feira (14) em Passo Fundo.

De acordo com a Corsan, trata-se de um vazamento e as equipes estão no local para realizar o reparo, que deve ser concluído até o meio-dia.