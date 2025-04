Cinco de 11 feridos seguem em estado grave após acidente na BR-386 em Fontoura Xavier

Cinco dos 11 feridos no acidente na BR-386, em Fontoura Xavier , na tarde de quarta-feira (3), seguem em estado grave . A colisão frontal envolveu quatro carros e um caminhão no km 268 por volta das 15h50min.

Estiveram envolvidos um Ecosport de Canoas, Uno de Montenegro, Tiggo de Passo Fundo, Creta de Getúlio Vargas e caminhão Volvo de Montenegro. Chovia no momento do acidente e havia acúmulo de água na pista. As causas do acidente são apuradas.