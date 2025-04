Cerca de 13 quilômetros de estradas rurais afetadas pela chuva em 2024 foram asfaltadas em Passo Fundo

Região de atoleiros de máquinas, uma subida entre a BR-285 e o aeroclube foi asfaltada no final do ano passado. Gabriel Quadros / Agencia RBS

Desde a metade do ano passado, a prefeitura de Passo Fundo consertou trechos que equivalem a 13 quilômetros de estradas do interior. As intervenções emergenciais estão 85% concluídas e devem ser finalizadas antes de julho.

Os trechos fazem parte de um pacote maior de melhorias, que inclui 26 pontos críticos em todos os distritos do município. Ao todo, o investimento é de R$ 22,6 milhões.

— A maioria dos pontos reformados foram indicados pelos próprios moradores. Quem anda por essas estradas já vê a mudança. São asfaltamentos com padrão de rodovia — disse o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Bordin.

A força-tarefa ainda limpou quase 20 mil metros de sarjetas e substituiu 11 pontes de madeira por estruturas de concreto. Uma delas fica na na estrada entre a BR-285 e o Aeroclube de Passo Fundo, no distrito de Pulador. Além da ponte, 380 metros do trajeto receberam manutenção no final de 2024.

Além das obras emergenciais, há um projeto para asfaltar os 2,3 quilômetros da rodovia até o Aeroclube. Conforme Bordin, a prefeitura trabalha para agilizar os trâmites, mas não há previsão para o início da obra. O investimento é estimado em R$ 4 milhões, com recursos municipais.

Há, ainda, obras na estrada que liga o distrito de São Roque à Roselândia. As melhorias no trecho são orçadas em R$ 12 milhões, sendo R$ 8 milhões da prefeitura e R$ 4 milhões do programa Pavimenta RS.