Caminhão tomba na RS-135 e bebê de quatro meses fica ferida

Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (30), um caminhão tombou às margens da RS-135, em Sertão, no norte do RS. Três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, entre elas um bebê de apenas quatro meses.

O acidente foi por volta das 5h40min, no Km 41 da rodovia. O caminhão, por motivos ainda desconhecidos, saiu da pista e capotou. No veículo estavam as três vítimas.

A menina teve uma fratura no pé, já a mãe da bebê, de 19 anos, bateu a cabeça durante a colisão. Ambas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Leia Mais Acidente com carro e caminhão deixa quatro mortos na BR-386

Conforme a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), em um primeiro momento o motorista, de 21 anos, não precisou de atendimento. Porém, horas depois, o homem também precisou ser encaminhado para o hospital ao sentir dores.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o trânsito segue normalmente no local. As causas do acidente agora serão investigadas.

Colaborou Felipe Matiasso