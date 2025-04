Caminhão cai de ponte e deixa motorista gravemente ferido em Ijuí 

Um caminhoneiro de 48 anos ficou gravemente ferido após acidente no final da tarde de terça-feira (15) em Ijuí, no noroeste gaúcho. A ocorrência foi por volta das 16h30min no km 454 da BR-285, no perímetro urbano da cidade.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão com placas de Catanduvas (SP) ia no sentido Ijuí–Panambi quando bateu no guarda-corpo e caiu da ponte sobre o Rio Potiribu, a cerca de seis metros de altura. O veículo estava carregado com peças e parou às margens do rio.

O condutor, natural da cidade paulista, ficou preso nas ferragens e foi retirado com o auxílio de um desencarcerador pelo Corpo de Bombeiros de Ijuí.

Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado em estado grave ao Hospital de Clínicas de Ijuí, onde segue internado na Unidade de Pronto-Atendimento em observação.

Apesar do impacto e da gravidade do acidente, não houve vazamento de combustível. No entanto, devido à proximidade com a área de captação de água para abastecimento da cidade, a Corsan foi acionada para adotar medidas de precaução.