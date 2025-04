Assinada ordem de serviço para construção do trevo de acesso ao Distrito Industrial, na RS-324

Foi assinada nesta sexta-feira (11), a ordem de serviço para o início da construção do trevo da RS-324 , no acesso ao Distrito Industrial Paulo Rossetto , em Passo Fundo. A obra deve começar dentro de 10 dias e tem um prazo de um ano para ser concluída.

O investimento do município será de R$ 18,2 milhões , R$ 2,7 milhões a menos que o primeiro edital, que passou por fiscalização e orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

A obra também tem participação da iniciativa privada, que financiou a elaboração do projeto. A infraestrutura tem 1,64 quilômetro de extensão, abrangendo do km 173 ao km 175 da rodovia.

Etapas da obra

O novo trevo será executado pela empresa Traçado , que venceu a licitação. O engenheiro responsável, Renan Furlanetto, detalhou as etapas do trabalho.

— A obra do trevo inicia primeiramente pela parte de terraplanagem para fazer a regularização de cotas que são necessárias para atingir as normas que foram estabelecidas em projeto. A partir disso, vamos pular para a etapa de drenagem e, posteriormente, iniciar a parte de pavimentação, implantação de bases, pavimentação asfáltica.

Melhorias

O novo trevo, com 1,64 quilômetros de extensão , é uma demanda aguardada pela comunidade local, principalmente trabalhadores e empresários que transitam diariamente no trecho.

O custeio será feito pela prefeitura, que assumiu a construção do novo trevo a partir do projeto financiado por empresários locais. Por se tratar de uma rodovia estadual, foi necessária uma autorização do governo do Estado para seguir com o projeto.