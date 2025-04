Acidente com van escolar deixa 17 feridos; condutora não era habilitada para o transporte de passageiros

Um acidente com van escolar deixou pelo menos 17 feridos na noite de quinta-feira (25) em Joia , município de 7,1 mil habitantes do noroeste gaúcho.

Conforme a Brigada Militar de Ijuí, o veículo teria ficado sem freio na Rua Pedro Brum, no centro da cidade, por volta das 20h. A van, então, saiu da pista e bateu em uma pilha de madeira de serraria.

Os passageiros, a maioria adolescentes , não tiveram ferimentos graves. Eles foram socorridos no pronto-atendimento de Joia e encaminhados para o Hospital de Clínicas de Ijuí.

A motorista transportava alunos de uma escola estadual do município. Em nota, a prefeitura informou que o veículo não pertence à frota municipal e que o transporte era realizado de forma privada pela escola.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Leia a nota da prefeitura de Joia na íntegra

"A Administração Municipal de Jóia vem, por meio desta, informar e esclarecer à comunidade sobre o acidente ocorrido nesta data envolvendo uma van que realizava o transporte de alunos da sede para o interior do município.

Esclarecemos que o referido veículo não pertence à frota municipal, tampouco foi contratado pela Administração Municipal. O transporte em questão estava sendo realizado de forma particular, por uma Escola Estadual, com sede no município.