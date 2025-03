Homem morre em acidente no centro de São Luiz Gonzaga

Um homem de 48 anos morreu em um acidente no centro de São Luiz Gonzaga , na região noroeste do RS. Foi por volta das 20h dessa segunda-feira (3).

De acordo com a Brigada Militar, o motorista do Corsa seguia pela Rua Monsenhor Estanislau Wolski, quando perdeu o controle do veículo. Ele bateu na traseira de outro carro que estava estacionado e depois capotou.