Acidente envolvendo três carros deixa um morto e dois feridos na RS-324 em Passo Fundo 

Um homem de 68 anos morreu após se envolver em acidente na RS-324 em Passo Fundo , no fim da tarde de domingo (2). A ocorrência foi no quilômetro 167 da rodovia.

Conforme o pelotão do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Coxilha, a vítima era motorista de um Volkswagen Gol .

Ele trafegava no sentido Pontão a Passo Fundo quando, ao realizar a ultrapassagem de um Ônix, colidiu contra um Corolla que vinha no sentido oposto.

Além da vítima, ficaram feridos um passageiro do Gol e o motorista do Corolla. O estado de saúde deles não foi informado. No Ônix, ninguém se feriu.