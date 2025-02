Tombamento de carreta bloqueia pista em ambos os sentidos entre Passo Fundo e Ernestina

Uma carreta tombou na manhã desta quarta-feira (12) entre Passo Fundo e Ernestina, no norte do Estado, causando bloqueios na pista.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Coxilha, o acidente foi registrado às 7h16min no km 138 da RSC-153, próximo ao Capão do Valo e da ponte sobre o arroio Chifrãozinho.