Quanto custa estacionar em Passo Fundo? Localização e demanda influenciam

Estacionamento rotativo é uma opção para quem buscar por facilidade e segurança nas ruas do município. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Além da área azul de Passo Fundo, há quem opte por estacionar o carro nas garagens privadas, espaços comuns no centro da cidade e que variam o preço conforme o local e demanda dos veículos.

A hora cobrada nos empreendimentos é sempre maior que o estacionamento rotativo, por exemplo. Deixar o carro na área azul por 2h custa R$ 4, enquanto o preço mínimo encontrado pela reportagem nas garagens privadas é de R$ 5 a cada 30 minutos.

Em alguns casos, a primeira hora de estacionamento sai por R$ 10. Depois, é comum que a cada 30min ou hora adicionais fiquem por R$ 2 a R$ 5.

Para os motoristas, dois fatores costumam pesar no momento da escolha: o valor da tarifa e a segurança do local para estacionar. Para a advogada Michele Anzolin, a decisão depende do tempo de uso.

— Geralmente eu deixo o carro na rua quando o tempo é mais curto. Quando eu tenho uma consulta, por exemplo, aí eu priorizo o estacionamento fechado — disse.

Há quase seis anos, a engenheira Katiuscia Santana Guedes tem um box reservado no estacionamento que fica perto da escola dos filhos, na Rua Morom. O motivo é o mesmo da maioria dos motoristas: segurança e agilidade:

— Outros motoristas já bateram na frente e atrás do meu carro ao estacionar e não deixaram nem um bilhete. Como tenho crianças pequenas, acabo demorando para colocar elas no carro e em um estacionamento é mais seguro. Além disso, se me atraso ou se tem alguma atividade na escola não fico perdendo tempo procurando por uma vaga.

Estacionamentos localizados no centro da cidade são opção para motoristas que buscam por comodidade. Tatiana Tramontina / Agencia RBS

Além das garagens privados, shoppings e supermercados também oferecem o serviço para clientes em compras. No Bella Cittá Shopping, por exemplo, o valor de 1h de estacionamento chega a R$ 9. O adicional para mais 60 minutos é de R$ 2. Compras acima de R$ 30 no supermercado dão cortesia de até 2h.

O mesmo acontece no supermercado Zaffari, na Rua Quinze de Novembro, próximo ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). O valor para 1h de estacionamento é R$ 20, com adicional de R$ 10 a cada 30min. Para clientes, a situação muda: compras acima de R$ 30 dão direito a até 2h30min para estacionar sem pagar.

De Erechim, Rafael Bittencourt Prata acompanhava o padrasto em uma consulta médica e preferiu deixar o carro em um estacionamento de R$ 8/hora:

— Como não sabemos como funciona, para evitar multa ou algum imprevisto deixamos no estacionamento rotativo. Preferimos guardar ali, deixar na sombra e garantir um lugar seguro — afirma.

A vantagem do estacionamento da área azul, administrado pela Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (Codepas), é a abrangência: ao todo, são 2.129 vagas no centro da cidade.

Quanto custa estacionar em Passo Fundo? Confira os preços encontrados por GZH

A reportagem foi às ruas no dia 4 de fevereiro de 2025 e conversou com proprietários de estacionamentos para traçar uma média dos preços de garagens privadas no centro da cidade.

De modo geral, é possível identificar que os valores mais altos ficam nas áreas com maior circulação de carros e pessoas, como na Avenida General Netto (em frente ao Fórum) e próximo ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

A cobrança também é mais alta em locais como supermercados e shoppings. Confira os locais onde passamos no mapa abaixo e os valores que encontramos, da hora mais cara para a mais barata.

Estacionamento Central Park

Nº de vagas: 75, sendo 68 cobertas

75, sendo 68 cobertas Endereço: Rua Morom (próximo ao Colégio Notre Dame)

Rua Morom (próximo ao Colégio Notre Dame) Valor por 1h: R$ 10 (a cada 30min aumenta R$ 5)

R$ 10 (a cada 30min aumenta R$ 5) Pernoite: R$ 50 (moto, carro e camionete) e R$ 60 (van)

R$ 50 (moto, carro e camionete) e R$ 60 (van) Horário de funcionamento: 8h às 18h (durante o ano letivo das 7h às 19h)

Estacionamento Basso Park

Nº de vagas: 73 lugares, sendo 38 cobertas para pacotes mensais e 35 para serviço rotativo

73 lugares, sendo 38 cobertas para pacotes mensais e 35 para serviço rotativo Endereço: Avenida Brasil Leste, nº 74

Avenida Brasil Leste, nº 74 Valor de 1h: R$ 8 (após 30min cobra uma 1h cheia no valor de R$ 3)

R$ 8 (após 30min cobra uma 1h cheia no valor de R$ 3) Dia ou noite: R$ 30

R$ 30 Valor de 24h de estacionamento: R$ 40

Estacionamento Lillo's Park

Nº de vagas: 20 lugares cobertos

20 lugares cobertos Endereço: esquina da Rua Quinze de Novembro com a Rua Moron

esquina da Rua Quinze de Novembro com a Rua Moron Valor de 1h: R$ 8 (após 1h a cada 30min aumenta R$ 4)

R$ 8 (após 1h a cada 30min aumenta R$ 4) Diária: R$ 40 (das 8h às 18h)

R$ 40 (das 8h às 18h) Pernoite: R$ 40 (das 18h às 8h)

Estacionamento Speed Park IV

Nº de vagas: 26 lugares cobertos

26 lugares cobertos Endereço: Avenida General Neto

Avenida General Neto Valor por 30 minutos: R$ 7 (a cada 30min aumenta R$ 3)

R$ 7 (a cada 30min aumenta R$ 3) Diária: R$ 50 (carro) e R$ 60 (camionete)

R$ 50 (carro) e R$ 60 (camionete) Pernoite: R$ 50 (carro) e R$ 60 (camionete). Horário: 7h às 19h.

Estacionamento Garagem Fittipaldi

Nº de vagas: 40 lugares cobertos

40 lugares cobertos Endereço: Rua Quinze de Novembro

Rua Quinze de Novembro 30min de estacionamento: R$ 5 (após 30min cobra 1h cheia no valor de R$ 8)

R$ 5 (após 30min cobra 1h cheia no valor de R$ 8) Diária: R$ 50

R$ 50 Pernoite: R$ 50

R$ 50 Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 7h30min às 19h30min. Aos sábados, das 7h30min às 14h

