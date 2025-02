Motorista morre depois de caminhão com suínos tombar no norte do RS

Um homem morreu após acidente de trânsito no km 19 da RS-472 , em Palmitinho , no norte gaúcho, na madruga desta segunda-feira (10). O fato ocorreu por volta das 5h45min.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Frederico Westphalen, o motorista Gleidson Alves da Silveira , 29 anos, dirigia um caminhão de suínos com placas de Dourados (MS) quando tombou na saída do munícipio de Palmitinho, sentido Tenente Portela.

Com o impacto, o corpo foi ejetado para fora do veículo. Ainda segundo os bombeiros, o caminhão tombou sobre a vítima, o que fez com que a remoção precisasse contar com ajuda de guindaste.