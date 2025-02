Motorista de carro morre em colisão frontal com caminhão em Vila Maria

Acidente aconteceu no km 231 da RS-324. Corpo de Bombeiros de Marau / Divulgação

Uma pessoa morreu na noite de terça-feira (4) após colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão no km 231 da RS-324, em Vila Maria, no norte do Estado.

Conforme o Corpo de Bombeiros, por volta das 23h10min um Chevette com placas de São Domingos do Sul trafegava no sentido Casca-Vila Maria quando invadiu a pista contrária. Depois, bateu de frente em um caminhão com placas de Casca, que transitava na direção contrária.

O condutor do Chevette morreu no local, enquanto o motorista do caminhão não se feriu.

