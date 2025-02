Motociclista morre em acidente na RS-223, no norte do RS

Um motociclista morreu após se envolver em acidente na RS-223, em Selbach , no norte do Estado. O caso aconteceu na noite de domingo (2), no km 41 da rodovia.

Conforme o informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Tapera, um Gol com placas de Cruz Alta transitava no sentido Selbach-Ibirubá quando, ao fazer uma ultrapassagem, colidiu de frente com a motocicleta, com placas de Colorado.