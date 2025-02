Homem morre após colisão frontal entre dois carros no noroeste do RS

Vítima conduzia Saveiro que se chocou com uma Commander, na qual estavam quatro pessoas que não se feriram.

Um homem de 28 anos, identificado como Marcos Marconcine, morreu em um acidente de carro na noite de terça-feira (4), na RS-307 , no interior de Cândido Godói , no noroeste gaúcho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, uma colisão frontal entre um Jeep Commander e uma Volkswagen Saveiro aconteceu por volta das 19h, no km 20, na Linha Silva Jardim. As causas ainda são desconhecidas.