Cantor Baitaca sofre acidente no interior de Entre-Ijuís: "Foi só o susto", diz empresário

Entre os sucessos de Baitaca estão composições de duplo sentido e que exploram a vida no campo, como "A História do Tico Louco". Baitaca Oficial / Divulgação

O cantor Baitaca, 59 anos, sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (3), em uma estrada rural no noroeste do Estado. Foi na comunidade de Atafona, em Santo Ângelo, no limite com o município de Entre-Ijuís.

Segundo a Brigada Militar, Antônio César Pereira Jacques conduzia uma caminhonete por volta das 0h20min quando perdeu o controle do veículo e tombou, batendo na grade de proteção da ponte do Rio Ijuizinho.

Ao chegar no local, a guarnição encontrou o motorista bem. Ele já havia acionado o guincho para remover o veículo.

O blog Repórter Farroupilha, do G1 RS, conversou com Elói Mari, empresário do músico, que garantiu que ele já está em casa e passa bem. "Foi só o susto", disse. Mais detalhes sobre o acidente não foram informados.