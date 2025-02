Acidente envolvendo três veículos deixa sete feridos em Fontoura Xavier

Sete pessoas ficaram feridas após um acidente ocorrido na noite de domingo (2) no km 262 da BR-386 , em Fontoura Xavier, no norte do Estado. Conforme o Corpo de Bombeiros de Soledade, a colisão foi registrada por volta das 20h.

A guarnição recebeu a primeira comunicação sobre o acidente via WhatsApp, encaminhada pela equipe de Lajeado. Imediatamente, equipes se deslocaram para o local, onde encontraram três veículos com danos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o controle do tráfego na rodovia, uma vez que a colisão causou interdição parcial da via, gerando lentidão no fluxo de veículos. As causas do acidente não foram relatadas e serão investigadas.