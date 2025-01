Prefeitos se reúnem com Estado para debater concessão de rodovias gaúchas

Prefeitos das cidades que compõem a Associação dos Municípios do Planalto (Ampla) fizeram uma nova reunião na manhã desta quinta-feira (23), agora com representantes do governo do Estado, para debater sobre a concessão das rodovias na Região Norte. O encontro antecipa a audiência pública marcada para esta tarde na Universidade de Passo Fundo (UPF).