Passo Fundo lidera em número de acidentes na BR-285 até São Luiz Gonzaga; maioria foi por desatenção, diz PRF

Colisões frontais estão entre as mais letais e são comuns em ultrapassagens em locais proibidos, apontou PRF. Mateus Leal / Agencia RBS

Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre a BR-285, no trecho entre Passo Fundo e São Luiz Gonzaga, na metade norte do RS, aponta que a maioria dos acidentes na via em 2024 foram causados por desatenção dos motoristas.

Passo Fundo é o município que lidera o ranking, com 93 acidentes e uma morte. A maioria ocorreu porque o condutor acessou a via sem observar a presença de outros veículos, resultando em colisões transversais. Foram 16 batidas, com 13 feridos, sendo um em estado grave.

— Passo Fundo é a maior cidade (do trecho), então acaba sendo aquela com maior destaque no número de acidentes. No entanto, um fator que contribui é que a maior extensão da BR-285 nesse trecho é de pista simples, somente dois quilômetros são duplicados — explica o policial rodoviário Leandro Garcêz.

Além disso, o policial destaca que o fato da rodovia cruzar o perímetro urbano contribui para o número de acidentes. O trânsito entre veículos sem viaduto ou semáforo é fator decisivo para boa parte do número de colisões.

Já o desrespeito à preferencial nos cruzamentos foi a segunda maior causa de acidentes registrados no trecho de Passo Fundo. Foram 15 registros com 17 feridos, e nenhum óbito.

A falta de distância do veículo da frente e reação tardia ou insuficiente dos condutores vem em seguida, totalizando 20 colisões e 16 feridos leves.

Panorama da região

Ijuí, no noroeste gaúcho, é a segunda em número de acidentes, com 53 registros no ano passado. Apesar do número de acidentes 43% menor em relação a Passo Fundo, a letalidade foi maior, com quatro mortes.

— Ijuí também é outra grande cidade do trecho, com intensa circulação de veículos, então o número de acidentes tende a acompanhar isso. As vias próximas do meio urbano também contribuem para um maior número de motoristas embriagados no volante, outro fator que tem se destacado entre as causas. Por isso a educação no trânsito é um dos nossos focos — explica.

No município, a maior causa dos acidentes também foi por acesso à via sem observar os demais veículos. O problema é o principal em todos o trecho, totalizando 54 acidentes. Ao todo, três pessoas morreram e 68 ficaram feridas, sendo 15 vítimas em estado grave.

Já a principal causa de morte entre as cidades foi o trânsito de veículos na contramão. Cinco pessoas perderam a vida no último ano nas cidades de São Luiz Gonzaga (3), Ijuí (1) e Vitória das Missões (1).