Motorista morre esmagado pelo próprio caminhão em Cruz Alta

Um homem de 37 anos morreu esmagado pelo próprio caminhão no km 193,7 da BR-158 , em Cruz Alta , no noroeste do Estado. O fato aconteceu por volta das 17h desta quarta-feira (22).

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Cruz Alta, a vítima teria parado no acostamento da via para resolver problemas mecânicos e acabou levantando a cabine do veículo, que caiu sobre ele.