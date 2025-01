Homem morre ao cair com carro em ribanceira no norte do Estado

Um homem de 36 anos morreu em um acidente no km 3 da RS-331, em Erechim, norte do RS, na manhã desta terça-feira (21). O fato aconteceu por volta das 9h.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o motorista saiu da pista e caiu em uma ribanceira, chocando-se em árvores. Ele dirigia um veículo Fiat/Uno com placas de Viadutos, também no norte do Estado. A identidade da vítima não foi divulgada.