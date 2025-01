Edital para construção de novo trevo na RS-324 em Passo Fundo é suspenso para ajustes

O edital de licitação para construir o novo trevo na RS-324, no acesso ao Distrito Industrial, em frente ao Gran Palazzo, em Passo Fundo, foi suspenso para ajustes.

Inicialmente o prazo final para as empresas se inscreverem no processo licitatório seria até esta sexta-feira (31), com a divulgação do resultado logo em seguida. No entanto, devido a ajustes técnicos no edital e no projeto, o certame foi anulado pela prefeitura de Passo Fundo.

Conforme o secretário municipal de Obras, Rubens Astolfi, as mudanças se referem a detalhes no edital, sem impactos no projeto em si.

— São modificações pequenas, mas necessárias — afirmou o secretário.

Astolfi ressaltou que a decisão de suspender o edital partiu exclusivamente da prefeitura e que não há qualquer relação com a falta de interessados na licitação.

A obra, que visa aumentar a segurança e reduzir acidentes na região, é considerada um marco para o Distrito Industrial Valinhos, onde operam 22 empresas e mais de 2 mil trabalhadores.

O projeto tem um valor estimado de R$ 20 milhões, com recursos do município, e foi viabilizado através de uma parceria com empresários locais.

O novo trevo, com 1,64 quilômetros de extensão (do km 173 ao 175), é uma demanda aguardada há muito tempo pela comunidade local, principalmente pelos trabalhadores e empresários que lá transitam diariamente.

Apesar dos efeitos nos prazos, a prefeitura confirmou que a licitação será republicada em breve, com novos prazos e ajustes feitos conforme as orientações da equipe técnica. Empresas interessadas ainda poderão participar do processo, que será reaberto nos próximos dias.