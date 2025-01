Aeroporto de Passo Fundo tem a diária mais cara de estacionamento do RS

Estacionamento é em espaço de concessão do poder público à empresa Traçado Construção e Serviço. Mateus Leal / Agência RBS

O estacionamento do Aeroporto Lauro Kurtz em Passo Fundo, no norte do Estado, tem a diária mais cara entre todos os aeroportos gaúchos. A cada 24 horas, o usuário desembolsa R$ 48 para deixar o carro em uma das 252 vagas disponíveis.

O espaço é uma concessão do poder público à empresa Traçado Construção e Serviço, de Erechim, que tem autorização para explorar o serviço até 2033.

Conforme a diretora de Assuntos Estratégicos e Institucionais do Grupo Traçado, Eliane Samuel do Nascimento, a taxa para estacionar é calculada com base no aluguel do terreno e manutenção da estrutura operacional e de segurança.

— Levamos em consideração todos os custos de pagamento e manutenções. Como temos uma demanda e vagas de estacionamento restritas, a margem de retorno também é restrita. Comparando com outros serviços da cidade, temos um preço de acordo o mercado atual.

Hoje o estacionamento trabalha com os seguintes valores:

o uso por até 30 minutos custa R$15

custa uma hora sai por R$ 18

sai por A cada hora adicional, são acrescidos R$ 5 até que o total chegue a ao valor da diária, de R$ 48.

Quanto ao fluxo no aeroporto, o maior número de passageiros já registrados em Passo Fundo foi de 13,4 mil em junho de 2024, impulsionado pela demanda gerada durante o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, durante as enchentes.

Em dezembro, último mês do levantamento, foram 10,9 mil passageiros, conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Comparativos no Estado

A reportagem apurou os valores dos principais aeroportos do Estado. Na capital Porto Alegre, o estacionamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho administrado pela empresa Keep Parking cobra R$ 21,90 para 24 horas em espaços descobertos e R$ 24,90 para cobertos.

Em Caxias do Sul, o uso por dia na empresa New Parking custa R$ 25 em vaga aberta e R$ 35 em coberta. Não há cobrança de excedente de 24 horas.

Em Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo e Uruguaiana os passageiros podem deixar o veículo sem custo no pátio das unidades.

O aeroporto mais próximo de Passo Fundo fica em Chapecó (SC), a cerca de 180 quilômetros. Por lá, a média dos estacionamentos mais próximos ao aeroporto é de R$ 30 a diária.