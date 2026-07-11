Trabalhador desaparece e caminhonete dele é encontrada queimada em Soledade

O Corpo de Bombeiros Militar iniciou, na tarde deste sábado (11), uma operação de buscas por Diego Zatt, de 37 anos, desaparecido desde a última quarta-feira (8), quando saiu de sua residência, em Nova Alvorada, para trabalhar em lavouras no interior da cidade, no norte do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família registrou o desaparecimento na Polícia Civil após perder contato com Diego. Ele atua com pulverização agrícola utilizando drones e havia saído por volta das 13h30 para prestar serviço na região.

Leia Mais Homem morre após capotar carro na BR-392 em Porto Xavier

Segundo os bombeiros, a última localização do telefone celular apontou para as proximidades de Nova alvorada. Durante as buscas, a caminhonete utilizada por Diego foi localizada completamente queimada.

Antes da localização da caminhonete, familiares divulgaram um apelo nas redes sociais informando que Diego havia saído de casa com uma Fiat Strada vermelha, um reboque, um drone e outros equipamentos de trabalho.