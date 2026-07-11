Segurança

Norte do RS
Notícia

Trabalhador desaparece e caminhonete dele é encontrada queimada em Soledade

Diego Zatt está desaparecido desde quarta-feira (8), quando saiu de Nova Alvorada para realizar um serviço de pulverização agrícola

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Amanda de Andrade

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS