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Suspeito de tentar atirar no rosto da ex-companheira é preso em Cruz Alta; projétil ficou preso na arma

Homem de 29 anos não aceitava o fim do relacionamento. Caso é investigado como tentativa de feminicídio

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Heloisa Gamero

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