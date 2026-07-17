Suspeito de tentar atirar no rosto da ex-companheira é preso em Cruz Alta; projétil ficou preso na arma

Revólver de calibre .38 foi apreendido. Polícia Civil / Reprodução

Um homem de 29 anos foi preso na quinta-feira (16) por suspeita de tentativa de feminicídio no bairro Alvorada, em Cruz Alta, noroeste do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tentou atirar contra o rosto da ex-companheira, de 26 anos, mas o disparo falhou.

Segundo o delegado que realizou o flagrante, Ives Trindade, o projétil ficou preso no cano da arma, um revólver de calibre .38. O crime aconteceu por volta das 15h na residência da vítima.

Ainda conforme as informações, o casal estava junto há três anos e o autor não aceitou o fim do relacionamento.

Além de ser autuado por feminicídio tentado, o homem responderá por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.