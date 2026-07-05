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Suspeito de ser mentor de latrocínio de caminhoneiro atraído por falsa negociação é preso em Cruz Alta

Homem já estava recolhido no Presídio Estadual de Cruz Alta, onde policiais apreenderam o celular que teria sido utilizado na época do crime 

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Eduardo Krais

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