Suspeito de ser mentor de latrocínio de caminhoneiro atraído por falsa negociação é preso em Cruz Alta

Caminhão de André Luis Stein, que morreu durante tentativa de assalto. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil identificou e prendeu o homem suspeito de ser mentor do latrocínio que vitimou o caminhoneiro André Luis Stein, de 36 anos, em Cruz Alta. A prisão foi confirmada neste sábado (5) pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O suspeito, de 24 anos, já estava recolhido no Presídio Estadual de Cruz Alta, onde responde por participação em um homicídio ocorrido em 2021. Durante buscas realizadas na unidade prisional, com apoio do Grupo de Intervenção da Polícia Penal, os policiais apreenderam o celular que, segundo a investigação, foi utilizado por ele na época do crime.

O latrocínio ocorreu em maio deste ano. Conforme a Polícia Civil, o caminhoneiro foi atraído até Cruz Alta por meio de uma falsa negociação e acabou morto a tiros.

As investigações já haviam resultado na Operação Tijucas, deflagrada em 18 de junho, quando quatro suspeitos foram detidos — dois adultos presos e dois adolescentes apreendidos.