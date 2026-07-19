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Servidor da prefeitura de Fontoura Xavier, no norte do RS, é morto a tiros após sair de baile

Vítima, identificada como Eduardo da Silva, 43 anos, foi atingida por diversos disparos de arma de fogo ao deixar o estabelecimento

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Alessandra Hoppen

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