Servidor da prefeitura de Fontoura Xavier, no norte do RS, é morto a tiros após sair de baile

Eduardo da Silva era servidor público municipal. Prefeitura de Fontoura Xavier / Divulgação

Um homem de 43 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo (19) em Fontoura Xavier, no norte do Estado. A vítima, identificada como Eduardo da Silva, foi baleada nas proximidades de um bar, onde participava de um baile.

De acordo com a Brigada Militar, Eduardo foi atingido por diversos disparos de arma de fogo ao deixar o estabelecimento. Ele chegou a ser socorrido e transferido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito do crime, um homem de 39 anos, fugiu a pé em direção a uma área de mata logo após os disparos. Policiais militares realizaram buscas na região e também na residência do investigado, mas ele não foi localizado.

As buscas pelo suspeito continuam. A motivação do homicídio será investigada pela Polícia Civil.

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Eduardo da Silva era servidor público municipal de Fontoura Xavier. Em razão da morte, a prefeitura decretou luto oficial de dois dias no município, conforme decreto publicado neste domingo (19).