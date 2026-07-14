Segundo suspeito de latrocínio no interior de Aratiba é preso em Santa Catarina

O segundo suspeito pelo latrocínio de Carlos Roberto Buchi, 56 anos, morto no inicio de junho em Aratiba, foi preso no último sábado (11). De acordo com a Polícia Civil, o jovem, 20 anos, fugiu logo após o crime para Lindóia do Sul, em Santa Catarina, onde acabou sendo preso.

O primeiro envolvido, 34 anos, foi preso em Erval Grande, dias após o crime, na casa de familiares. Ele era apenado do sistema prisional e usava tornozeleira eletrônica, que foi rompida na noite do crime. Na época do ocorrido, os dois homens residiam próximo ao local do crime.

Relembre o caso

O corpo de Carlos Roberto Buchi, foi localizado no dia 10 de junho, às margens de uma estrada secundária, na linha Enjeitado, no interior de Aratiba, no norte do Estado, com um corte na região do pescoço. O corpo estava há cerca de 15 quilômetros de sua casa.

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As investigações, conduzidas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de Erechim, apontam que a vítima teria recebido os suspeitos em seu pesque-e-pague, ao lado da residência, na noite anterior ao crime. Os homens acessaram o local se passando por clientes, anunciaram o roubo, renderam Carlos e o executaram.