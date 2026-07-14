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Notícia

Segundo suspeito de latrocínio no interior de Aratiba é preso em Santa Catarina

Homens teriam se passado por clientes, roubado o estabelecimento e executado a vítima logo depois 

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Bruna Scheifler

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