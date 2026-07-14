Responsável por clínica estética clandestina é presa por aplicação irregular de tirzepatida em Panambi

Mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no bairro Fátima. MPRS / Divulgação

Uma clínica estética clandestina foi interditada e a responsável pelo estabelecimento presa em flagrante durante uma operação realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em Panambi, no noroeste do Estado. A ação ocorreu na sexta-feira (10), com apoio da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, e foi divulgada nesta segunda-feira (13).

A investigação apura a aplicação irregular de tirzepatida — medicamento utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e, em casos específicos, no controle do peso corporal —, além da realização de procedimentos estéticos sem o cumprimento das exigências legais.

Segundo o promotor de Justiça Daniel Mattioni, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência no bairro Fátima, onde funcionava a clínica. No local, os investigadores constataram que o estabelecimento operava sem alvará sanitário.

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Ainda conforme o MPRS, foram identificadas irregularidades como a elaboração de planos nutricionais sem profissional habilitado, aplicação de medicamentos sem prescrição ou acompanhamento médico e armazenamento inadequado da tirzepatida, em desacordo com as normas sanitárias.