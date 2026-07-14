Segurança

Interdição
Notícia

Responsável por clínica estética clandestina é presa por aplicação irregular de tirzepatida em Panambi

Canetas emagrecedoras eram mantidas em armazenamento inadequado e aplicadas sem prescrição médica

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH Passo Fundo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS